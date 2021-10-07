30年前曾兩度提私有化 未竟全功

今次成功機會料較高

華置屬老牌華資公司，擁有近百年歷史，早在1922年由馮平山和李冠春兩大家族創立。至八十年代中期，當時華置主席是馮氏家族後人馮秉芬，華置旗下、當時擁有中環娛樂行的主要子公司中華娛樂主席為李氏後人李福樹，由於兩家不和，至1986年爆發股權爭奪戰，結果由中途插手劉鑾雄透過旗下上市公司愛美高，擊敗眾人取得華置控股權。

其後大劉在1989年及1991年透過愛美高兩度提出私有化華置，第一次每股作價僅2.5元，小股東認為作價過低激烈反對而失敗；至1991年9月改以換股形式提出私有化，雖然反對聲音仍激烈，股東會意外通過議案，最終因證監會介入宣告失敗。

當時大劉持有華置約62%，股權較現時分散，尤其在兩次私有化期間持股約7.5%的「公司醫生」韋理（Bill Wyllie），一直與大劉持反對意見， 令私有化難以成功；不過，現時華置街貨甚少，加上已少有大型基金持貨，即使今次私有化出價不算理想，估計阻力仍難與當年比較。