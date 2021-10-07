「港股通」南向交易擬人民幣計價

港交所：已推離岸人幣產品

港交所行政總裁歐冠昇表示，期待與證監會、金管局和業界積極促進本港人民幣計價證券的交易，並探索將人民幣計價股票納入港股通交易的可行性。港交所旗下平台已推出一系列離岸人民幣產品，並支持人民幣計價股票上市和交易。

施政報告未有包括南向通股票以人民幣計價的政策詳情，不過行政會議成員、金管局前總裁任志剛在8月曾提出相關建議，表示希望港股市場可以引入人民幣，作為交易媒介、清算、報價的選項，投資者可選用不同貨幣買入和賣出恒指成分股，借助離岸市場推進人民幣國際化。人民銀行金融研究所所長周誠君當時回應稱，香港具有最完善的離岸人民幣基礎設施，人行樂見其成。

此外，施政報告亦提及，支持港交所進一步改善上市機制和在徵詢市場意見後設立特殊目的收購公司（SAPC）上市制度、支持港交所與廣州期貨交易所就碳排放交易相關金融產品開展合作，以及考慮稅務寬減吸引家族辦公室落戶香港。證監會表示期待與聯交所合作，改善本港上市機制，其中包括制訂合適香港的SPAC框架。

跨境金融科技方面，施政報告公布會與內地積極研究，建立一站式沙盒聯網，便利粵港澳三地的金融機構及科技公司測試跨境金融科技應用項目。保監局回應表示會積極研究，以促進大灣區內跨境應用。金管局總裁余偉文亦曾在3月提及擬建立跨境金融監管沙盒，讓一些涉及跨境業務科技創新項目，可以在沙盒中進行聯網測試。

[2021年施政報告]