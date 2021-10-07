科指新低 法興倡避科網股 索羅斯基金續唱淡 黑石看好

明報記者 歐陽偉昉

今年7月，滴滴（美：DIDI）赴美上市後不久即被政府部門以網絡安全為由審查，期間不得註冊新用戶，同時官方加強電商平台反壟斷規定，如不得以大數據「殺熟」等。內地及後公布中小學補習政策，要求機構以非牟利經營，累及相關行業股價崩跌。

對沖基金：中資股吸引力降

全球最大上市對冲基金公司Man Group行政總裁Luke Ellis在彭博投資會議表示，在科技和教育行業受整頓的情况下，中資股的吸引力較一年前為低。投資者可以預視，在內地是會出現市場干預和重大政策改變，因此以10年作為投資時間是不切實際。在同一會議上，黑石集團首席運營官Jon Gray表示，中國增長速度將繼續超過已開發市場，「他們（中國）具有企業家精神的文化，中國政府希望經濟成長來改善生活質量。我認為總體而言中國應該做得好。」

科技股受外圍能源價格影響

除了監管因素，科技股近日走勢更受外圍影響，受能源價格影響，市場擔心通脹時間較預期為長，美國聯儲局或需提早停止量化寬鬆甚至加息，拖累納指在9月見頂，上月初至今跌幅達6.5%，恒生科指期內亦跌11%。昨日科技股繼續走弱，美團（3690）跌2.14%，騰訊（0700）跌0.8%。

恒指昨日收市失守24,000點，收報23,966點，跌137點或0.57%，國指收報8412點，跌1.21%。主板成交1040億元。高估值內需股李寧（2331）跌7.12%，為表現最差藍籌，安踏（2020）亦跌5.05%，亦是拖累恒指下跌的主因。倫敦布蘭特期油企穩在每桶80美元，石油股繼續逆市上升，中石油（0857）升4.28%，連續兩日成為表現最佳藍籌，美國10年期國債收益率企穩1.5厘，匯控（0005）和中銀香港（2388）分別升3.28%和1.48%。