仲量聯行擬售內地物管業務 華潤萬象接手呼聲高

據報，仲量聯行尋求以超過5億美元（約39億港元）出售中國業務，但不包括物業經紀及估值業務。相關事宜仍在討論當中，暫未作最終決定。仲量聯行拒絕置評；上述有關的3家競購公司未有回應。華潤萬象生活於去年底，從母公司華潤置地（1109）分拆在港交所（0388）上市。

資料顯示，仲量聯行總部位於美國芝加哥，旗下管理的物業及設施面積達46億方呎，促成33,700宗租賃交易，涉及面積總達7.84億方呎。該行最新報告指出，大中華地區的收入，佔其亞太地區31億美元收入當中的約32%。

有分析師相信，物業管理公司的併購動能仍在，當中以手上規劃項目較弱的中型開發商更為積極，例如世茂服務（0873）和雅生活服務（3319）。由於嚴格的住房政策和去槓桿化的壓力，部分企業面臨合同銷售增長逐漸放緩的問題，威脅物業管理公司項目發展。此外，昨晚彩生活（1778）母公司花樣年（1777）亦發通告，指未償還本金2.06億美元（約16億港元）的票據昨天到期，公司未能在昨天付款。花樣年繼續停牌。