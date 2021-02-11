歐盟查NFC晶片壟斷 蘋果股價跌近1%

罰款額最高達274億美元

NFC晶片讓iPhone提供一觸即付的Apple Pay服務。消息人士稱，歐盟委員會關注這支付服務在商戶的應用程式及網站的使用條款，以及蘋果拒絕競爭對手訪問Apple Pay是否涉及壟斷，但目前關注焦點，在於只供Apple Pay訪問的NFC晶片。消息稱，歐盟反壟斷執法機構正準備一份反對聲明（statement of objections），列舉其認為蘋果違反競爭指控，可能在明年發給蘋果。歐盟委員會可對違反歐盟規定的企業，處以其全球營業額10%的罰款。根據蘋果去年的收入計算，罰款金額最高可達274億美元。目前歐盟委員會另有3宗針對蘋果案件。

（綜合報道）

[國際金融]