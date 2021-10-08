受惠新界北部都會區 大地主恒地升逾7%

大摩：恒地新地新世界八成機會升

在昨日港股升市中，本地地產股分一杯羹，並且以恒地升幅最為厲害，升近7.1%，新地及新世界亦分別升2.4%及2.9%。摩根士丹利發表報告，預告恒地、新地及新世界在未來60日趨升，並指3股分別有4500萬、3000萬及1600萬平方呎農地待轉換用途。當中恒地及新地的資產淨值折讓分別達53%及57%，連同新世界，三者的股息率高達6厘、5厘及6厘，具有吸引力，因此估計3家公司股份均會有八成機會以上出現升幅。

瑞銀看好港鐵受惠新鐵路項目

另外， 瑞銀發表報告指出，施政報告的建議，除有利發展商之外，連帶近年依賴地產業務收益為主的港鐵（0066）亦有望受惠於新的鐵路項目，該股昨日收報42.95元，升2.5%。

分析員指地產股價上升除了部分可受惠於北部都會區的發展之外，施政報告沒有措施壓抑樓價，土地及房屋供應短期內仍短缺，都利好地產股。