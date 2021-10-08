比亞迪獲美企大單 製5000輛電動大巴

與美車隊服務Levo Mobility合作

據合作協議顯示，雙方將整合車隊供應商Nuvve Holding的車輛至電網技術（V2G）與比亞迪的電池電動車技術（BEV），而車隊供應商的投資伙伴Stonepeak Partners、Evolve Transition Infrastructure亦需要幫助車隊轉型至電動車。

比亞迪料可受惠 降低車款成本

雙方表示，是次的合作將提供電動車投資公司Stonepeak的融資渠道，這將有利比亞迪降低採用中型及重型電動車的成本，包括公共巴士、送貨車和校車等。

比亞迪1999年在當地註冊公司，2013年在蘭卡斯特建電動大巴工廠和電池工廠。營運至今，主要優勢領域為「純電動大巴」，當中自主研發生產的純電動大巴已遍佈全美30多個州。