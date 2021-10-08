逾70萬人投資非交易所產品 證監伙金管局調查 去年交易額達5.7萬億

明報記者 蔡穎霖

是次調查涉及向2290家持牌法團或註冊機構，查詢非專業投資者客戶、個人專業投資者及部分法團專業投資者在2020年間的投資產品銷售情况。有關當局指，雖然新冠疫情對全球經濟活動造成重大影響，但仍有少數表現出色的例子，諸如促進非面對面互動和網上活動的互聯網和科技行業。公司普遍表示，其客戶在匯報期內尋求加大在這兩個行業的投資。

股票掛鈎產品佔比最大 多涉科網股

集體投資計劃是第二位最常見的產品，佔總交易額1.43萬億元或25%。其中，最受歡迎的基金類別是貨幣市場基金，佔52%；其次是債券基金，佔31%。有關當局稱，不少投資者在疫情期間物色質素和流通性較高的資產，因而帶動貨幣市場基金的需求上升；也有愈來愈多資金逐漸流入股票基金，尤其是投資於科技、醫療保健及環境、社會和管治（ESG）相關股票的基金。

債務證券則佔整體投資產品1.06萬億元或19%排行第三，當中有近五成為非投資級別公司債券或不獲評級公司債券，分別佔3340億元及1820億元。部分公司認為，在現時的低息環境下，欲尋求更佳回報的投資者普遍對提供較高收益的非投資級別公司債券較感興趣。

資料顯示，債券發行商主要來自中國，佔比高達68%；其次是香港，佔交易額20%。票面年息率方面，有37%債券介乎3厘至5厘，另有28%的票面年息率為6厘至10厘。

另亦有約有四分之一的票面年息率相對較高，為每年11厘或以上，主要為非投資級別債券。