「大鱷」也買貨 比特幣重上5.5萬美元

索羅斯基金：比特幣已跨進主流

透過傳統貨幣買賣而賺大錢的索羅斯，據傳過去幾個月一直在交易比特幣。索羅斯基金管理公司行政總裁Dawn Fitzpatrick證實，持有一些比特幣，但不是很多。他說：「我不清楚比特幣是否僅被視為對冲通脹的工具。我認為它已跨進主流。」

不過虛擬貨幣的前景仍存在一些不確定性，例如美國監管機構對其加強規管等。美國司法部成立了虛擬貨幣執法團隊，處理對濫用虛擬貨幣刑事犯罪的調查和起訴。新團隊將調查虛擬貨幣交易所及洗錢者的犯罪行為，追蹤及追回因欺詐及勒索而損失的資產，包括黑客勒索所得的虛擬貨幣。

美國證交會（SEC）主席根斯勒（Gary Gensler）周二向眾院金融服務委員會表示，沒有計劃禁止虛擬貨幣，禁止與否取決於國會的決定。他認為這是一種需要更多監管的投機資產，其論點與聯儲局主席鮑威爾的表態一致。鮑威爾最近也表示，無意禁止虛擬貨幣，被市場視作對虛擬貨幣資產的積極信號。

馬斯克貼寵物照 刺激「柴犬幣」上漲

特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克近日再次展現他對幣圈的影響力，在推特發布他的寵物柴犬的照片，刺激俗稱「屎幣」的「柴犬幣」（Shiba Inu）節節上漲，價格在一周內升300%。根據CoinMarketCap的數據，其市值已達120億美元，是市值第20大的虛幣。

（綜合報道）

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