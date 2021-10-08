蘋果傳改良車內界面 iPhone控空調座椅
文章日期：2021年10月8日
【明報專訊】蘋果（美：AAPL）在2014年推出的CarPlay界面，已獲數以百萬計的駕駛者採用，以控制音樂、使用導航及撥打電話等。彭博社引述知情人士稱，蘋果如今準備擴大這項服務的應用範圍，讓駕駛者以iPhone作為控制器，監察車速儀、車廂內外的溫度和濕度，控制座椅及收音機等。
自家Apple Car項目遇挫折
消息稱，該計劃在蘋果內部被稱為「鋼鐵心」（IronHeart），仍處於初步研發階段，需汽車製造商的配合。彭博社指出，這研發項目反映蘋果即使不出售自家品牌的Apple Car電動車，也有望憑藉汽車作為主要的賺錢工具。
目前蘋果的Apple Car電動車項目似乎遇到挫折。該項目的前負責人菲爾德（Doug Field）跳槽福特（美：F），可能令其電動車開發受阻。不過CarPlay的功能持續改良，目前可讓駕駛者透過iPhone連接車內系統，控制資訊娛樂功能。「鋼鐵心」項目將更進一步，以iPhone控制一系列功能，包括除霜系統、立體聲音響、系統設定等。不過分析認為，這項目可能不受汽車製造商歡迎，因為它們可能不願意將關鍵功能的控制權交給蘋果。