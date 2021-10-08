英伯明翰舊區重建 推升樓價

勞動人口佔逾64% 吸大型企業進駐

英國伯明翰作為英國三大城市之一，巿中心當然是最方便，不單交通便利，而且可以輕易乘坐火車前往英國不同的城市，兼所有設施和商業大廈都集中至此。飲食方面，自然要提伯明翰市中心的唐人街，吸引不少中港投資者入市。天爵國際物業董事總經理陳嬿淇表示，伯明翰有機會成為第二個曼徹斯特，因為倫敦物業價格已非一般打工仔可以負擔，而曼城樓價在過去5年累積升了30%，她相信伯明翰物業也會跟隨曼城的升幅。伯明翰物業也比倫敦、曼城等平均樓價更低，更適合投資新手，如曼城物業平均比伯明翰物業高出約4.5萬英鎊。與在英國其他城市投資相比，購買伯明翰物業的人可以獲得更高租金回報及升值能力，因當地樓價較低，但物業租金不斷上漲。

Zoopla網站分析伯明翰物業過去及當前的租金價格，伯明翰物業平均租金自2019年7月以來上漲了14.25%（2019年7月，伯明翰物業的平均租金為786英鎊；到2021年6月，已升至898英鎊）。伯明翰物業目前平均租金回報約4.8厘左右，陳嬿淇認為當伯明翰規劃更完善，租金收入會升至6厘至7厘。伯明翰平均租金收益率與利物浦等其他具吸引力的英國城市相若，相反倫敦物業租金回報僅約2厘多。

爭取2030年淨零排放 交通建基看俏

伯明翰市議會希望伯明翰成為「在應對氣候變化方面發揮領導作用的城市」，承諾到2030年成為淨零排放城市。道路交通目前佔伯明翰二氧化碳排放量的三分之一，如果在這座城市的公共交通基礎設施進行投資，不僅會減少二氧化碳的排放，還將提高伯明翰勞動生產力，並使這座城市及郊區更具吸引力。

另外，羅兵咸永道（PwC）、DLA Piper、德意志銀行（Deutsche Bank）和畢馬威（KPMG）等跨國大公司已經在伯明翰設立辦公室。據第一太平戴維斯（Savills）研究指出，伯明翰、曼徹斯特和倫敦的新交通基礎設施周圍的住宅價值不斷提高。自2016年地鐵線從聖查德延伸到大中央區後，周遭500公呎內的房價比1公里和2公里之間的房價增長了5％。 總體而言，預估伯明翰的新地鐵站將可能推高伯明翰房價每年上漲0.7％。同樣在倫敦Jubilee線延伸落成後（每年漲幅2.5％）和曼徹斯特地鐵站啟用後（每年漲幅1.5％），都能觀察到類似的影響。

事實上，這也反映出基礎結構改善造就了周遭環境的進步。例如，啟用新的交通建設（地鐵、火車站等）將吸引商店、咖啡館和飯店等前來設點，這使該地區更具吸引力。通過減少對汽車的依賴，降低了這些地區的交通阻塞。

仲量聯行料樓價兩年升16%

另外，要留意伯明翰HS2高速鐵路網絡，該高鐵網絡將使倫敦、曼徹斯特和利茲之間的聯繫更加緊密，從而為經濟帶來又一次巨大的增長。兩個新的車站正在建設中，一個在伯明翰市中心，另一個在機場附近的Curzon街，初步估計已為該市帶來10億英鎊的投資。伯明翰市議會估計，新鐵路將再創造5萬個就業機會，該市的整體經濟活動將每年增加40億英鎊。仲量聯行的報告稱伯明翰的房地產市場前景非常樂觀，預計到2023年該市的樓價將進一步攀升達16%。該報告亦指出，伯明翰的地產供應一直低於需求水平，並維持了一段時間，這為城市的樓花或新樓盤帶來更激烈的競爭。

龍彩霞

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