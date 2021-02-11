新世界過渡房地 申日後建私宅 牛潭尾地明年先建800伙 再變身4幢35層高住宅

明報記者 甘潔瑩

值得留意的是，新世界去年曾透露，提供一幅牛潭尾地皮作興建過渡性房屋。據運輸及房屋局資料顯示，該地皮位於新潭路近高行路，與上述申請改劃地皮相若，預計興建3幢4層高住宅樓宇，提供800伙，估計人口約2000人。有關興建工程將於明年次季開展，預計2023年次季竣工。項目將由基督教香港信義會營運，預計營運年期為5年。據悉，上述向城規會申請改劃作私宅發展項目，新世界將先在此發展過渡性房屋。

信義會營運過渡房屋 年期5年

據城規會文件顯示，新世界持有的地皮位於元朗牛潭尾丈量約份第105約多個地段和毗連政府土地，位於加洲豪園以東，峰景豪園以北位置，佔地近24萬方呎，申請由「住宅（丙類）」地帶改劃為「住宅（乙類）」地帶，計劃以5倍地積比作發展，擬建4幢不多於35層高的住宅，另設3層地庫及1層轉換層，提供1980伙、平均面積約614方呎的住宅單位，總樓面約119.98萬方呎。

申請人指，改劃方案完全配合政府推行的房屋政策，能在較短時間內提供房屋供應及釋放牛潭尾發展潛力，另發展方案不會妨礙新田/ 落馬洲發展樞紐的發展計劃。資料顯示，牛潭尾一帶以低密度住宅為主，大多為洋房項目，若上述申請獲批，勢成區內大型私人住宅屋苑。

事實上，發展商積極開拓新界西北用地，特別自落實興建北環線後，土地改劃個案明顯增加。就以牛潭尾、新田一帶，連同上述新世界項目外，還有最少3宗改劃申建大型住宅項目，分別為新地（0016）與置地的石湖圍發展項目、恒大（3333）和生圍項目、以及市傳為新地持有的米埔錦壆路項目，若4個項目全數獲批准申請，料提供約9318伙。

區內四項目共涉9318伙

4個項目中以新地及置地石湖圍發展項目規模最大，第1期涉及3980伙。上述項目早在2006年獲批建逾300幢洋房，並在2019年棄洋房改作分層戶發展，擬建25幢32至43層高住宅，提供11,292伙、每伙平均面積484方呎的分層住宅，及後因應政府部門的意見，將地盤再細分為1A、1B及餘下期數，1A及1B期擬建3980伙分層住宅，而餘下期數的發展則待政府新界北發展研究後再進行改劃，目前尚待審批。

另市傳為新地持有米埔錦壆路項目，早前同樣提出由洋房改作分層戶申請，單位伙數大增42倍至3,090伙。另由恒大和生圍項目則作洋房發展，提供268幢洋房，涉約89.3萬方呎。惟發展商受財困影響，據悉發展商正以暗盤形式放售，放售價約80億元。