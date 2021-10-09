中洲稱恒生工銀承做星凱．堤岸樓按

市場消息稱，項目昨單日新增3000票，合共逾1.3萬票登記認購，以首批268伙計，超額認購約48倍。

伙中原經絡推全期H加1.3厘計劃

中原按揭董事總經理王美鳳表示，推出「星凱．堤岸星級低息按揭優惠」，全期按息為H加1.3厘，即實際按息1.36厘（以10月8日1個月拆息0.06厘計算）。計劃設現金回贈，為貸款額1.4%，按揭年期最長30年。

王美鳳補充，是次的按揭計劃由銀行提供，而非財務公司，並且不只一家銀行，相信開賣前或有銀行再加入。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，為項目買家提供「置低息按揭優惠」，按息全期H加1.3厘，上限為P減2.75厘，回贈樓價1.4%，按揭年期最長30年。以首張價單為例，假設購入一個價值1200萬元的3房戶，承做五成按揭，供款30年，以實際息率1.36厘計，月供20,307元，比封頂息率或P按計劃的2.5厘供款23,707元，每月供款節省了3400元或14%。

SEA TO SKY最快年底前交樓

去年6月推售、由長實（1113）發展的將軍澳日出康城SEA TO SKY，全數1422個單位已經沽清，項目樓書所列的預計關鍵日期為明年2月，不過，據悉發展商近日已向項目買家發信，指項目有機會提前至今年11、12月收樓，即較原定時間提早2至3個月，並提醒以建築期付款之買家，確保有足夠時間向銀行或金融機構辦理有關貸款安排，以便順利完成交易。

長實地產投資董事郭子威回應有關消息指，SEA TO SKY銷售時，一直部署今年底前交樓，由於目前建築工程進度理想，預計11月可獲發滿意紙，並進行收樓程序，故非提前收樓。