摩通：恒大真實負債比率至少177% 隱藏債佔55% 年底三道紅線皆無望轉綠

明報記者 方楚茵

摩通的報告指出，恒大一直採激進擴張策略，在2016年淨負債高達432%，較同行的平均85%水平高，但此模式依賴銷售高周轉帶來的現金流支持，當2021年第二季信貸收緊導致實體樓市轉弱時，恒大便無足夠回籠支持其支出，導致其近月的流動性問題。

批激進擴張 無真正降負債

該行又同時點出恒大的劣跡，包括盈利屢次未達標，如為了回A曾引入三輪戰投，更保證2018至2020年淨利潤需達到500億元、550億元、600億元人民幣，惟除了首年達標外，其餘承諾均無實現；加上派息非常不穩定及恒大主席許家印的「朋友圈」的不利操作等，都反映恒大「環境、社會、企業管治」水平差劣情况。

計及表外債 至少5家內房踩三紅線

摩通報告除了揭露恒大隱藏表外負債，不諱言同行亦有粉飾負債的操作，在計及表外債務後的中期經調整淨負債，富力 （02777）將中期淨負債率由123%升至139% 、融創中國 （1918）由87%升至138%、奧園（3883）由77%升至129%、禹洲（1628）亦由80%升至106%；即使藍籌碧桂園 （2007）亦由50%升至76%。

同時，計及表外債後，由原來僅有富力踩「三道紅線」，改為至少五間房企踩三道紅線，包括一直宣稱已消滅一條紅線的恒大；中期申報只踩一道紅線的融創、奧園及禹洲，亦由各踩一道紅線變為踩三道紅線。

中原地產入稟追恒大近1.07億佣金

此外，本地經紀行中原地產亦入稟向中國恒大追討近1.07億元佣金。據入稟狀指，中原與恒大於2019年10至11月期間達成物業代理協議，中原成功售出401個屯門恒大‧珺瓏灣單位，以及42個長沙灣恒大‧睿峰單位，但恒大卻沒有按協議支付佣金。

內地方面，恒大地產珠三角公司在微信公眾號發聲明，稱近日網上流傳恒大退出廣州滄聯項目舊改工作的言論完全失實。不過公司又稱，願意讓出權益，歡迎市屬國企、區屬國企及社會合作方帶資輔助；並坦承公司遇到前所未有的困難。