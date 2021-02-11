上季強積金蒸發520億資產

9月人均蝕8031元

駿隆集團執行董事王玉麟表示，今年上半年開始，強積金成員的投資取態都以增加風險為主，尤其是將資金從固定收益轉到股票基金資產，而成員在上季仍繼續上述轉倉動作，然而股市於該季轉弱，可見他們轉倉或有滯後。

據駿隆、晨星數據，大部分種類的股票基金於上月錄得負回報（見表），以歐股基金表現最差，負回報5.4%，港股基金、北美股票基金亦分別錄負回報4.8%及負回報4.7%。雖北美、歐洲股票基金單月表現差，但年初以來回報仍分別逾15%、13%。

駿隆：具風險承受能力 可考慮美股

至於今季投資展望，駿隆集團常務董事陳銳隆指美股料需較長時間待不同利淡因素轉趨明朗才可回復明顯升勢，而中國因能耗雙控政策及燃料價格上漲，觸發限電減產，嚴重影響製造業產能，內房板塊因恒大（3333）事件出現危機，中港市場呈尋底格局。對美國、歐洲、日本、亞洲地區投資展望為中性，對中港投資展望則偏向負面。陳指，可承受高風險投資者可據自身風險承受能力，考慮用美股作為避風港，長遠而言，大中華及亞洲股票類別基金值博率較高，而環球長息不斷上升，美匯對主要貨幣維持強勢，人民幣持續偏強，可承受低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。他認為隨着今季美股、歐股慢慢做好，料今年全年強積金回報有較大機會持平，惟重新錄得正回報機會不大。

中國通海財資管理私人財富董事總經理張佩儀指，強積金現有帳戶結餘投資部分可部署轉到保守基金等低風險基金。未來供款方面，成員若屬進取型，中港股票基金確具值博，可分段部署。若成員本身現有結餘部分已持中港股票基金而錄虧損，可視乎現距離退休時間多寡，考慮是否於該部分做「溝貨」，或者將部分結餘轉倉往保守基金。