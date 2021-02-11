科技股續做好 恒指漲136點

阿里巴巴升5.57% 表現最佳藍籌

國指收報8775點，上升0.72%，科指收報6206點，上升0.56%。港股通在長假後首日回歸，主板成交增至1634億元，較前日增55%。北水昨日淨流入23.96億元，主要流向科技股，騰訊（0700）淨買入14.66億元，昨日上升2.21%，美團（3690）淨買入11.49億元，上升2.07%。不過藥明生物（2269）和李寧（2331），則有11.07億元和5.05億元淨沽出。

科技股續為拉動恒指上升的動力，阿里巴巴（9988）升5.57%，為表現最佳藍籌，與騰訊和美團合共貢獻恒指190點的升幅，多隻上月累挫不少的科技股亦反彈，平安好醫生（1833）升5.62%，嗶哩嗶哩（9626）升3.43%，不過升幅均較開市時收窄。前晚發出盈警的瑞聲（2018）則下跌12.59%，為表現最差藍籌。

近日因內地缺電拉升的煤炭股昨日大幅下挫，內蒙古能源局前日向煤企發出加快釋放煤礦產能的緊急通知，預計可增產9835萬噸煤，中煤能源（1898）和兗州煤業（1088）下跌逾一成，電力股沒有受惠煤礦增產同樣回吐，華潤電力（0836）跌12.02%，龍源電力（0916）跌8.35%。

熱炒煤電股大幅回落

科網股在9月急挫後企穩，駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，昨日美團被罰款34億元人民幣，即去年銷售額3%，對比其他案例的比例不高，而且預期監管部門今季將主力落實已公布的政策，未必要有新的監管，讓科網股的前景較明朗。科網股已反彈兩、三天，預計會遇到阻力回調，不過現價已離底不遠。恒指在二萬五前遇阻力，熊麗萍認為恒指進入區間波動，料在24300點至25400點之間上落，後市視乎科技股能否有力帶動指數上升。