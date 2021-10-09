美團涉「二選一」壟斷遭罰34億人幣 遠低於阿里罰款 分析：力度如「打手板」

明報記者 蔡穎霖

當局指出，美團自2018年以來，濫用在中國境內網絡餐飲外賣平台服務市場的支配地位，以實施差別費率、拖延商家上線等方式，實施「二選一」行為，排除及限制相關市場競爭，依法對該公司作出行政處罰決定，責令美團停止違法行為，並處以其2020年境內銷售額1147.48億元的3%罰款，折合34.42億元。

美團：誠懇接受當局處罰決定

市監局亦向美團發出《行政指導書》，要求其圍繞完善平台佣金收費機制和算法規則、維護平台內中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權益保護等進行全面整改，並連續3年向當局提交自查合規報告，確保整改到位。

美團回應，誠懇接受當局處罰決定，堅決按照指引全面深入自查整改，杜絕「二選一」行為。公司將以此為戒，依法合規經營，自覺維護公平競爭秩序，切實履行社會責任。美團昨獲11.49億元北水淨入，刺激股價上升2.1%至256元。

阿里4月因「二選一」罰182億人幣

今年4月，阿里亦因「二選一」行為遭罰銷售收入的4%或182.28億元，成為內地歷來最大的反壟斷罰款；然而今次美團遭罰34.42億元，規模明顯較細。

信誠證券聯席董事張智威表示，美團是次罰款力道僅如「打手板」，市場一直擔心科企拆骨問題多於罰款，而今次處罰反而釋除疑慮。至於未來會否再遭罰，張智威認為若金額不多，影響亦不大；相信不會因「二選一」行為再遭罰，惟未知會否再被賦予其他罪名。

此外，受中央大力推動反壟斷影響，科網龍頭騰訊（0700）和阿里巴巴（9988）關係繼續回暖。

據內媒《36氪》報道，阿里系內「淘特」（淘寶特價版）商家開始批量簽約開通多元化支付協議，或在本月內接入騰訊的微信支付。事實上，阿里旗下餓了麼、優酷、大麥等Apps，早前均已接入微信支付；閑魚、盒馬等則在申請當中，有待審核。