蘇樹輝入主原海航旗下海福德

是次蘇樹輝提出全購海福德每股造價，相較9月24日最後收市價每股2元，折讓22.7%。現時海福德主要從事產銷珠寶產品、貴金屬及其他珠寶原材料以及奢侈手表貿易業務。

總代價2億 購入74.96%股權

蘇樹輝入主後，擬利用直播電商，作為銷售集團的珠寶產品的新渠道，並將珠寶銷售業務進一步擴展至其他海外國家。他亦可能考慮探索其他業務機會，以多元化發展業務，從而擴闊其收入來源。海福德原有董事成員將全部告退，並擬委任非執行董事謝祺翔轉任執行董事，及找來國富浩華（香港 ）會計師事務所主席兼首席執行官陳維端出任獨董。