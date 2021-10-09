Visa：近半港人稱已開虛銀戶口

安全理由 八成港人傾向用傳統銀行

Visa在今年7月份針對數碼支付、虛擬銀行等方面的支付取態，訪問了香港、澳門及台灣等地區共2000名消費者。在香港地區方面，近一半受訪者表示已開設虛擬銀行戶口，原因包括有58%為開戶獎賞、55%為更高存款利率，以及36%為便利。至於今年受訪港人對虛擬銀行的認知度由去年的75%，升至今年86%；其中以眾安銀行（ZA Bank）、螞蟻銀行和Mox最受歡迎。

不過，有34%受訪者認為虛擬銀行賬戶或有更大機會遭黑客攻擊，另有31%人擔心遭到欺詐或出現未經授權交易，而對選用虛擬銀行感到卻步。因此，有八成受訪港人指，仍會選擇使用傳統銀行作為主要銀行，當中有約六成人表示對資金存入傳統銀行感到安全，並認為傳統銀行交易較可靠。

流動銀行服務方面，本港有82%受訪者平均每月使用數次相關服務，跑贏澳門及台灣地區；主要原因則包括「節省親臨銀行的時間」、「流動或網上銀行的可達性」，以及免卻排隊等。此外，有61%人表示在使用流動支付時「感到安心」，較去年的28%大幅上升，惟約兩成受訪者稱曾經歷流動支付的保安漏洞問題，當中以「沒有收取適當費用」、「企業濫用個人資料」為最常見違規情况。