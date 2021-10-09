中遠海控盈喜 第3季按季多賺四成

首3季貨運量按年增逾8%

集團同樣提到，全球物流供應鏈持續受到港口擠擁、集裝箱短缺、內陸運輸遲滯等挑戰和衝擊，不過集團表示，今年首三季集裝箱航運業務完成貨運量約2044.71萬標準箱，按年增長約8.03%。

中遠海控旗下東方海外（0316）昨日公布截至今年9月底止，第三季總收益較去年同期增逾1.25倍，達43.14億美元（約335.9億港元）。其中，集團在太平洋、大西洋航線的季內收益均增加逾九成，在亞洲區內/澳亞航線增逾1倍，在亞洲/歐洲航線更錄逾2.3倍增幅。

東方海外表示，受礙於航線網絡嚴重擁堵，集團總載貨量按年跌7.2%，運載力減少7.6%。整體運載率則較去年同期增加0.4%，每個標準箱之整體平均收益增加142.7%。集團又指，今年首三季總收益錄得114.4%的升幅，總載貨量較去年同期增加9.6%。運載力方面，首三季增加了5.9%，整體運載率較去年同期增加2.9%，而每個標準箱之整體平均收益按年增加95.6%。