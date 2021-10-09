美非農新職今年新低 或妨礙聯儲局下月開始收水

9月的非農數據，是聯儲局11月初舉行政策會議前，最後一份可參考的就業報告。聯儲局主席鮑威爾早前表示，需要一份相當不錯的就業報告才能達到「收水」門檻。最新的數據可能尚未符合聯儲局對就業市場需「進一步顯著改善」的標準，或影響聯儲局在年底前開始縮減買債的計劃。不過部分市場人士認為，最新數據其實好壞參半，因為失業率比預期低，且工人時薪上漲是積極的信號，且8月新增職位大幅上修了13.1萬，反映勞動力市場趨緊，未必會阻止到聯儲局下月宣布削減買債的計劃，但數據可能會消除聯儲局短期內加息的壓力。

美10年國債孳息反彈至1.6厘以上

美國10年期國債孳息率先跌後回升，並反彈至1.6厘以上，是6月初以來高位，反映部分市場人士仍繼續押注聯儲局即將「收水」。美匯指數重返94。美股三大指數早段微升，能源股隨油價上漲。紐約期油價格昨晚突破每桶80美元大關，是2014年11月以來首次。布蘭特期油升穿每桶83美元。迹象顯示部分行業的能源，由貴價的天然氣轉向石油，美國能源部的消息人士向路透社稱，彭博社記者在社交媒體表示能源部「此時」未考慮釋出戰略石油儲備的說法並不準確，但油價仍然向上。國際油價已連升7個星期，是去年底以來最長的升浪。

分析：變種傳播 打消部分人求職念頭

美國上月新增職位比預期少，部分由於政府的職位減少了12.3萬。上月新增的31.7萬私人企業職位，主要來自休旅行業、專業及商業，以及零售業。經濟學家及商界人士表示，變種病毒的傳播，打消了部分潛在求職者的應徵念頭，妨礙上月的職位增長。招聘網站Indeed的經濟研究主管邦克（Nick Bunker）稱，企業對工人的需求強勁，很多工人也希望重返職場，但職位增長尚未穩固。

最新失業率降至4.8% 仍高於疫前

勞工部的數據顯示，截至7月底，全美有接近1100萬個職位空缺，創歷史新高，超越了失業的求職者人數。不過9月的可用勞動力按月減少18.3萬，最新數字較去年2月美國疫情惡化前減少了310萬。雖然最新的失業率降至4.8%，但仍顯著高於疫情爆發前的3.5%低位。不過僱主大幅加薪招聘工人，反映勞動市場趨緊。9月私營企業工人的平均時薪，按年急升4.6%。最新的勞動參與率為61.6%，低於去年2月美國疫情惡化前的63.3%。

（綜合報道）

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