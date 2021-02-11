台積電傳伙SONY日本建晶片廠

總投資額555億 2024年投產

台積電和SONY未就報道評論。不過台積電曾在7月表示，正檢討在日本建廠的計劃。受惠於全球晶片短缺，加上蘋果（美：AAPL）iPhone 13系列上市令晶片訂單大增，台積電第三季收入增至4147億新台幣（約1149億港元），創歷史新高。其中9月銷售額達1527億新台幣（約423億港元），按年增長20%。

此外，受惠於記憶體晶片價格上漲，加上新款摺疊屏幕手機熱賣，韓國三星電子（韓：5930）預告，第三季收入可能按年增長約9%，達到創紀錄的73萬億韓圜（約4750億港元），營業利潤可能按年急升28%至15.8萬億韓圜（約1028億港元），創3年新高。

特斯拉（美：TSLA）行政總裁馬斯克表示，晶片及貨船短缺，是令特斯拉保持至少50%銷售增成的唯一障礙。他個人預測，供應鏈挑戰會持續一年，到2023年緩解。他又透露，將把公司總部由加州矽谷遷往得州奧斯汀。

（綜合報道）

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