愛爾蘭同意簽署最低企業稅協議

主導稅制改革談判的經合組織（OECD）主席科爾曼（Mathias Cormann），對20國集團峰會前能敲定稅制改革表示樂觀。不過，法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）警告，若現在不能達成協議，或永遠無法達成協議。目前是由民主黨主導的美國國會通過此協議的歷史時機，而此時機稍後可能消失。

匈牙利爭取到10年過渡期

愛爾蘭自2003年以來保持12.5%的稅率，遠低於經合組織約23%的平均水平，有助該國吸引facebook（美：FB）及Alphabet（美：GOOG）旗下的Google等國際巨企在當地設立歐洲總部。OECD力推的稅制改革，要求年收入超過7.5億歐元（約67.5億港元）的跨國企業，在其銷售產品或服務的市場，按至少15%的企業稅率繳稅，即使它們在那些市場並沒有設立公司。新稅制將影響逾1500家在愛爾蘭經營的跨國企業。對於逾16萬家年收入低於7.5億歐元門檻的企業，12.5%的企業稅率仍在愛爾蘭適用。匈牙利則爭取到10年過渡期，直至最低稅率生效，部分企業亦可扣除一些工資成本等。

（綜合報道）

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