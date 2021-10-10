美薪金增幅勁 市場料收水在即 經濟師：通脹趨長期 美10年債息4個月新高

明報記者 歐陽偉昉

美國受疫情影響的行業，9月的工資正在上升，休閒和酒店業工資按月升0.5%，按年升10.8%（見圖1），零售業工資按月和按年分別升0.7%和6.2%。ING銀行首席國際經濟師James Knightley指出，就業數據顯示，市場爭聘員工而推高工資，9月就業人口增長放緩是供應問題，而非就業需求不足。

分析：工資升增通脹壓力 料下月如期宣布減買債

James Knightley又稱，9月政府就業人口減少12.3萬人，是就業人口差過預期的主要原因，相對私人公司就業職位同期是增加31.7萬人。9月勞動力參與率為61.6%，較疫情前的63%為低，James Knightley認為勞動人口重返就業的時間較市場預期為長，不少家庭在疫情後增加了現金儲備，不過隨着家庭開支將會上升，預期就業人口會在11月和12月加速上升。

現時因為供應鏈被疫情和貨運緊張所擾亂，聯儲局主席鮑威爾早前指通脹上升的時間將長過預期。工資上升或較預期持久，法國外貿銀行美洲首席經濟師Joseph LaVorgna認為，工資將會推高長期的通脹，9月就業報告已可讓聯儲局在11月議息時，重啟削減買債的計劃。

Plante Moran財務顧問Jim Baird表示，工資上升同時會成為未來數月帶動零售開支的因素，也會使聯儲局在11月宣布減少買債，並在12月開始執行。上周五就業數據公布後，美國10年期國債收益率穩步上升，收市升穿1.6厘，報1.62厘（見圖2），續創4個月新高，反映市場繼續預期聯儲局將減少量寬。

橋水：沒太多措施可用 聯儲局終會讓通脹升溫

此外，油價近月持續上升，全球最大對冲基金橋水的聯席首席投資總監Bob Prince警告，經濟復蘇增加對石油需求，但在疫情下不容易解決供應有限的問題，因此通脹壓力難以解決，除非聯儲局大刀闊斧推出緊縮措施，否則難以壓低通脹，但若然大力緊縮，金融市場無可避免受害。他認為聯儲局最終會容讓通脹升溫，因為局方其實也沒有太多措施可起作用。