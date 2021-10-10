美薪金增幅勁 市場料收水在即 經濟師：通脹趨長期 美10年債息4個月新高
文章日期：2021年10月10日
【明報專訊】美國上周五公布9月非農業就業人口增19.36萬人，遠低於市場預期的50萬人，也低於8月的36.6萬人。雖然非農數據或不符合聯儲局減少買債所定下就業需顯著改善的前提，但同時公布的9月平均時薪按月升0.6%，高於市場預期的0.4%，按年增長4.6%，連續3個月高於4%。有分析師指出，這顯示就業增長慢不是沒需求，而是勞動力不足，工資上升增加通脹壓力，預期聯儲局將如期在11月公布削減買債的決定。
明報記者 歐陽偉昉
美國受疫情影響的行業，9月的工資正在上升，休閒和酒店業工資按月升0.5%，按年升10.8%（見圖1），零售業工資按月和按年分別升0.7%和6.2%。ING銀行首席國際經濟師James Knightley指出，就業數據顯示，市場爭聘員工而推高工資，9月就業人口增長放緩是供應問題，而非就業需求不足。
分析：工資升增通脹壓力 料下月如期宣布減買債
James Knightley又稱，9月政府就業人口減少12.3萬人，是就業人口差過預期的主要原因，相對私人公司就業職位同期是增加31.7萬人。9月勞動力參與率為61.6%，較疫情前的63%為低，James Knightley認為勞動人口重返就業的時間較市場預期為長，不少家庭在疫情後增加了現金儲備，不過隨着家庭開支將會上升，預期就業人口會在11月和12月加速上升。
現時因為供應鏈被疫情和貨運緊張所擾亂，聯儲局主席鮑威爾早前指通脹上升的時間將長過預期。工資上升或較預期持久，法國外貿銀行美洲首席經濟師Joseph LaVorgna認為，工資將會推高長期的通脹，9月就業報告已可讓聯儲局在11月議息時，重啟削減買債的計劃。
Plante Moran財務顧問Jim Baird表示，工資上升同時會成為未來數月帶動零售開支的因素，也會使聯儲局在11月宣布減少買債，並在12月開始執行。上周五就業數據公布後，美國10年期國債收益率穩步上升，收市升穿1.6厘，報1.62厘（見圖2），續創4個月新高，反映市場繼續預期聯儲局將減少量寬。
橋水：沒太多措施可用 聯儲局終會讓通脹升溫
此外，油價近月持續上升，全球最大對冲基金橋水的聯席首席投資總監Bob Prince警告，經濟復蘇增加對石油需求，但在疫情下不容易解決供應有限的問題，因此通脹壓力難以解決，除非聯儲局大刀闊斧推出緊縮措施，否則難以壓低通脹，但若然大力緊縮，金融市場無可避免受害。他認為聯儲局最終會容讓通脹升溫，因為局方其實也沒有太多措施可起作用。