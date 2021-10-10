紐約期油連升7周 挑戰80美元

美國上周五公布的非農就業數據遜預期，但市場未改聯儲局在11月宣布削減買債的預期，美股上周五窄幅波動，標普跌0.19%，收報4391點，道指跌0.03%，報34,746點，納指報14,579點，跌0.51%。總結全周，受惠美國兩黨達成將債務上限延長至12月的協議，改善投資氣氛，標指自上周一的兩個半月低位反彈，標指全周上升0.79%，道指上升1.22%，納指上升0.09%。美國10年期國債收益率上周五升至1.62厘，有利銀行股表現，標普金融股指數全周上升2.26%，多間大型銀行將自周三陸續公布第三季業績。

ADR港股比例指數升1%

恒指夜期收報25,023點，升0.8%或199點，高水185點。ADR港股比例指數上升1.01%，收報25,089點。中概股延續港股時段升勢，騰訊（0700）ADR折合報491.89元，較港股收市升2.09%，周五遭市場監管總局罰款34億元人民幣的美團（3690）ADR折合報263.97元，較港股收市升3.11%。