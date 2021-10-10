美歐同步收水 或放大經濟震盪

資料來源：華爾街日報、彭博社

去年3月，美國新冠疫情顯著惡化，聯儲局每天的買債規模曾高達750億美元。同時，歐洲央行也啟動總值1.85萬億歐元（約16.6萬億港元）的「抗疫緊急買債計劃（PEPP）」。充足的流動性，助企業和家庭度過防疫封鎖的困境。兩大央行目前每月仍合共購買約2350億美元（約1.8萬億港元）的資產。由於美國和歐盟都沒有資本管制，這些額外的流動性可自由跨境流動，推升全球幾乎所有類別的資產價格。

如今疫情危機過去，通脹升溫，兩大央行都準備同時「收水」。歐洲央行已「適度放慢淨資產購買的速度」，而聯儲局亦準備「適度」調整買債步伐，兩大央行都強調「適度」的重要性，恐防市場反應過度。

上次龜速收水 降金融市場影響

聯儲局上一次QE收水，引發2013年的「收水恐慌」。為緩和市場情緒，「收水」緩慢進行，在10個月內，每月將買債額度減少85億美元。歐洲央行則在當時向歐元區銀行提供廉價貸款，並部署買債，為市場提供平衡。直至2017年3月，歐洲央行才開始「收水」，並用上21個月才完成退市，期間每月淨購買量平均減少39億歐元。龜速的「收水」步伐，降低了對金融市場的影響。

有別於上次兩大央行互相合作抵消退市的影響，它們今次將同時縮減買債規模，有可能放大對流動性的影響。哈佛大學經濟及金融學教授Xavier Gabaix與芝加哥大學布斯商學院金融學教授Ralph Koijen最近的研究指出，流動性的增減，對資產價值有莫大影響。若向股市投入1美元，可令股市總市值提升5美元。若從股市撤回1美元的資金，總市值將下降5美元。

美政府停疫情援助 明年下半年經濟急放緩

部分市場人士指出，聯儲局「收水」之際，美國政府也退出疫情期間的一些援助經濟措施，可能影響到家庭開支及小型企業的融資，令美國經濟增長在明年下半年急劇放緩。

分析指出，即使拜登政府價值3.5萬億美元的開支法案獲得通過，這些支出也是跨越10年的投資，對明年經濟的刺激作用有限。此外，為支付對氣候、醫療、教育等領域的投資，美國政府須增加稅收，反而會拖慢經濟增長（圖1）。布魯金斯學會（Brookings Institution）漢密爾頓計劃（Hamilton Project） 主任埃德爾伯格（Wendy Edelberg）指出，美國在2022年底至2023年將面臨非常低的增長率，個別季度的經濟甚至會停滯不前。

開支法案需加稅 反拖慢增長

高盛（美：GS）首席經濟學家哈哲思（Jan Hatzius）亦預計，到明年底，美國經濟將以1.5%的速度擴張，遠低於2021年的5.7%。這種低增長預期，對大市無疑是不受歡迎的消息。不過，埃德爾伯格稱，經濟降溫也有潛在好處，就是降低通脹，由於供應鏈瓶頸及財政刺激帶來的消費需求，令近期通脹飈升，但美國經濟增速在明年中見頂後將會回落。

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