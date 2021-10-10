利率低於經濟增長率 發債變「免費午餐」

加州大學聖迭戈分校的經濟學家拉米（Valerie Ramey）指出，隨着時間推移，這種差距往往變得相對較小，當美國債務持續增長，這種差距就變得微不足道。

債息逾3000億美元 超民生支出

美國跨黨派機構「盡責聯邦預算委員會（CRFB）」指出，即使在超低利率的環境下，美國政府在2021財年的債息開支預計也超過3000億美元。利息支付是聯邦預算的重要部分，這些利息支出已高於聯邦政府在食物及營養服務、交通、住屋、教育或退稅方面的開支。目前這些利息開支，相當於聯邦政府所有收入的9%，相當於每個家庭為此支付超過2400美元。

儘管美國聯邦政府在新冠疫情期間維持極低的借款利率，但低利率並不保證永遠延續。美國10年期國債孳息率已由今年初的1厘水平，至近期升穿1.5厘，並可能繼續上升。國會預算辦公室（CBO）預計到2031年將達3.4厘，屆時政府負擔的債務利息將顯著增加（圖3）。

智庫：開支大增 加稅杯水車薪

美國智庫稅收政策中心（Tax Policy Center）預計，拜登政府的加稅計劃將在2021年至2030年間為美國政府增加2.1萬億美元的稅收。不過在一般情况下，美國政府的預算赤字已接近1萬億美元，考慮到拜登政府還將推出數以萬億美元計的開支計劃，新增的稅收只是杯水車薪。

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