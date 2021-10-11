Facebook死機你有賺到嗎?

Facebook在香港時間10月5號全球大死機，輸家自然是Facebook和Mark Zuckerberg，用戶無法登入Facebook，Instagram六小時，廣告收入每分每秒流失，大死機6小時，朱克伯格(Mark Zuckerberg)身家蒸發70億美金。有輸有贏，當天賺到了的，有Snapchat用戶使用時間多了23%，Telegram增加了7000萬用戶，當日註冊量破新高，在40個不同市場的App Store成為最多下載的App。Telegram也在35個市場中打入下載Top 10。

服務回復也應該先留意情况

作為一個小用戶，或是Marketer，莫說是賺到，要是能不太受影響已經應該感恩。我們作為一家數碼營銷公司，深夜遇上這個情况，其實就忙於準備Action Plan給我們的品牌客戶，讓客戶一早回到公司可以知道如何對應。據聞Facebook全球大死機是因為DNS問題，簡而言之，DNS就是指揮連繫網址Domain和伺服器，理論上DNS更新後要大概二十四小時才能夠全球網絡收到。就是說就算是事情處理好，也得多等二十四小時才能夠確定是全球能夠上線。有這個知識我們當然是要通知客戶，就算當日香港能夠上到Facebook和旗下的服務，也應該抱「睇定啲」心態，將當日要在Facebook及Instagram發佈的內容、廣告等延遲執行。

遇上社交平台死機時

其實網上服務死機不是什麼新鮮事，相信當日有在滑手機的用戶大概都以為是自己的Wifi或是App出了問題，直接上其他網或是看到外國消息證實才了解到是Facebook出問題。我們提供數碼營銷的公司，當然會較有系統去了解一些社交媒體平台的服務情况，大概都離不開上一些伺服器檢查網站如Down Detector(https://downdetector.com/)去了解是否該平台服務出了問題，受影響的區域。另外也會上Twitter監察一下用戶的討論，例如當天Facebook出事，#FacebookDown這個Hashtag就看到不少用戶的回報了。

應用程式登入要有後備方案

其實大家當天最多是上不了Facebook、Instagram和WhatsApp，Marketer的營銷計劃受到影響而已。我看到一位NBC News的記者提到Facebook的同事其實連會議室也進不了，因為會議室用上IoT物聯網技術。這也令我思考到，其實有不少網上服務都容許使用Facebook登入，如果註冊是選擇使用了Facebook帳號登入當日用戶就使用不了。如果你本身的業務容許用戶以Facebook Google等第三方服務註冊和登入的話，今次的經驗應該要學會容許註冊後讓用戶更改或加入直接登入的方法。

Telegram和Discord社群正在成型

我也在不同場合不厭其煩的提醒Marketers不要以為Facebook和Instagram就是營銷的全部，我都建議大家至少要讓用戶提供email和聯絡電話等容許發展一整套多渠道的營銷計劃，Facebook和Instagram等社交媒體用來方便也容易觸及到受眾，但要記得他們嚴格來說並不是「Owned Media」。我有留意到香港有不少的媒體和Creator已多利用Telegram和Discord去建立自己的社群，這些香港新興悄悄地成長的平台，又是否在你的整套數碼營銷計劃當中呢？