SAVANNAH三房1415萬破頂 實呎撲2.1萬

施政報告出台 換樓客夤夜購領都

此外，九建（0034）將軍澳石角路大型樓花新盤推售如箭在弦，有買家於施政報告公布後凌晨入市日出康城領都3房戶。利嘉閣首席聯席董事蔡庭勇表示，日出康城領都7座左翼低層C室，實用面積730方呎，3房1套連儲物室間隔，望山景，以953萬元成交，實呎13,055元。買家為區內換樓客，新一份施政報告出台後，因估計樓價持續向上，與業主經過多日洽談後，買家於凌晨1時拍板入市。原業主2009年12月以約434.8萬元購入，持貨近12年，現帳面獲利約518.2萬元或1.2倍。

映御低層1房606萬沽 5年升四成

此外，施政報告公布後，買家亦加快入市元朗二手屋苑。利嘉閣地產分區董事黃永全表示，元朗映御2座低層H室，實用面積385方呎，1房間隔，遠眺深圳市景，以606萬元易手，實呎15,740元。原業主2016年3月以419.5萬元購入，持貨約5年，帳面獲利約186.5萬元或44%。

欣榮花園97貨售890萬升逾倍

屯馬線全線通車後，買家積極於樓價較大市落後的土瓜灣區尋寶，令區內二手價量齊升。美聯物業分行首席高級營業經理黃家樂表示，屯馬線通車，土瓜灣區交通更見便利，欣榮花園有2房單位放盤僅10日即獲外區客承接，單位為3座中低層A室，實用面積607方呎，2房間隔，原叫價895萬元，僅輕微議價5萬元，成交價890萬元，實呎14,662元。原業主1997年4月以418.6萬元購入，帳面賺471.4萬元或逾1倍。