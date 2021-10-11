十大屋苑周末僅1宗成交 逾兩年最淡
文章日期：2021年10月11日
【明報專訊】受颱風天雨影響，加上二手業主叫價強硬，不急於賣樓，令十大屋苑於剛過去的周末兩日二手交投近乎冰封。中原地產統計，十大屋苑於過去周末僅錄1宗成交，不但較對上一個周末急挫75%，亦是自2019年7月最後一個周末後，再現1宗成交量水平，較今年2月農曆新年周末的3宗更為淡靜。除荔枝角美孚新邨錄得成交外，其餘9個指標屋苑均零成交。另美聯分行統計，十大屋苑僅錄約2宗成交，較上周末約7宗大跌逾七成，為自2018年12月22日至23日周末後，近33個月新低。
新盤開售分散購買力
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份施政報告公布後大市趨向明朗，買家入市意欲增強，近日一二手樓市成交明顯加快，惟剛過去周末因颱風天雨，打亂了不少買家的睇樓及入市計劃，即使周日颱風減弱，市民普遍未有立即重投市場的打算，以致周末二手交投量急挫，加上本周末繼續有新盤開售，亦分散二手購買力。相信隨着天氣轉穩，樓市活動會隨即重拾正軌。
美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，新一份施政報告提出中遠期房策規劃，令樓市更見明朗，新界部分受惠區域樓市表現尤為亢奮，但突如其來的颱風，打亂準買家部署，令周末成交量為近年新低。