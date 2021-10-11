國務院准市場電價最多加兩成

須確保居民用電價格穩定

國務院會議稱今年國際市場能源價格大幅上漲，令內地電力煤炭供需持續緊張，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，因此要求各地政府採取措施加強能源供應保障。針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大情況，強調保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是「六保」的重要內容。六保包括要支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難實施階段性稅收緩繳政策，引導鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。同時鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策等。

會議上又要求糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳，主要產煤省和重點煤企要按要求落實增產增供任務。中央發電企業要保障所屬火電機組應發盡發。電網企業要強化電力運行調度和安全管理。