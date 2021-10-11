富通保險申攻大灣區 冀年底獲批
文章日期：2021年10月11日
【明報專訊】新世界（0017）於2019年中標機場航天城，集團曾表示擬將「11 SKIES」項目向跨境商務發展，其中包括發展跨境保險業務，意味新創建（0659）旗下富通保險將有更多參與。集團行政總裁馬紹祥稱新創建旗下富通保險正申請進入大灣區市場，期望今年底、明年初獲批，並在之後12至18個月營運，先在深圳及廣州落腳發展壽險業務，爭取未來5年做出成績。
先落腳深穗 與母企其他業務互補
馬紹祥表示，航天城鄰近機場及港珠港大橋，透過進駐航天城寫字樓，將可照顧客人的財富管理、健康甚至保險需求。新創建執行董事何智恒相信，由於富通的償付能力逾5倍，比監管要求的1.5倍高，因此富通預期應付新發展時，新創建不需另投資金。何智恒又稱，現時富通的新保單中，有兩至三成來自內地客，隨着疫情紓緩及通關，他冀內地客佔新單的比例提升。何智恒指出，新創建的保險業務可與母公司新世界的零售業務，以及仁山優社等其他業務實現互補。至於集團主席鄭家純最近成為有線寬頻（1097）的控股公司永升（亞洲）大股東，他笑說：「公司曾經（在有線）賣廣告，上次在奧運已與有線合作，若有協同作用，長遠（合作）會再看看」。