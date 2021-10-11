兆科近視藥內地測試 望2024年推出市場
文章日期：2021年10月11日
【明報專訊】兆科眼科（6622）旗下一款治療近視藥物最近獲內地國家藥品監督管理局藥品評審中心批准開始進行多項臨牀測試，主席李小羿稱在結合合作伙伴在美國的臨牀數據，今次會測試施用新藥時有否人種上差異；估計倘測試順利，該款藥物將會成為內地首隻用於治療近視的新藥，有望在2024年上市。
將成內地首隻治療近視新藥
兆科今次開始進行測試的新藥NVK-002，獲批在內地作第三期臨牀測試，分別為兩年期針對近視加深的兒童阿托品用藥研究，及一年期橋接臨時測試。李小羿指出，過往市場主要使用有助散瞳的阿托品，用作治療近視，但是若以低濃度的阿托品施藥，則要借助具備專利處方及穩定劑的NVK-002處理藥品的不穩定性問題。
他表示，集團合作伙伴Vyluma Inc將於明年下半年在美國提交NVK-002的臨牀數據，連同集團在內地進行的臨牀測試結果，在內地提交新藥申請。現時該款新藥會按每晚滴眼一次作為處方，進行測試。他預期新產品獲審批後，可於2024年上市，集團擬打算將該產品引進到旗下南沙廠房生產。他亦希望NVK-002在下階段，可盡快探討在港進行混合療法臨牀測試。現時在內地每人使用阿托品治療近視，李小羿估計平均每年費用約4000元人民幣。首席財務官馮新彥補充，內地有近1.63億近視人口，以前述人均使費計，若以1%市場佔有率為例，市場價值已可達10億美元。