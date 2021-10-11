陳永傑：增建公屋助基層利投資

基層加快上樓 助香港穩定

不少公屋輪候人士都對長達5.8年的輪候時間感到不滿，政府應盡力覓地加快建設公屋，好讓他們「上樓」，減輕財政及心理壓力，社會才得以安定平穩，。行政長官林鄭月娥指出，在未來10年，即2022/2023至2031/2032年度，政府已覓得約350公頃土地，可興建約33萬個公營房屋單位，可滿足該10年期預計的30.1萬個公營房屋單位的需求。

房委會將研究重建西環邨及馬頭圍邨，行政會議亦批准由平民屋宇有限公司與市建局合作，落實重建大坑西邨。特首表示，公屋輪候時間高踞不下，令人憂心。本屆政府5年任期內的公營房屋建屋量達9.5萬，較對上5年增加3萬個。未來10年的建屋量，會出現「頭輕尾重」的現象，30多萬個單位可能只有三分之一在首5年落成。她已督促運輸及房屋局長要竭力壓縮房委會的建屋程序，爭取盡快建成更多單位。房協會更廣泛使用「組裝合成」建築法和其他嶄新建築科技。

港府加快公屋供應是必須的，理由是申請公屋都是基層市民，無太多財力應付高昂私樓租金。假如長期未能「上樓」，對於香港穩定性非好事，更損害投資信心。政府必須在公屋供應加把勁，也有利股市樓市的投資市場氣氛。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]