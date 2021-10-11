布少明：錢跟基建走 新界樓料跑贏
文章日期：2021年10月11日
【明報專訊】萬眾期待的《施政報告》正式出爐。一如筆者及市場所料，新一份施政報告在房策上佔不少篇幅，當中積極增加土地及房屋供應，而且全力開拓新界北基建及配套，冀將新界北區打造成「北部都會區」，配合「雙城三圈」等政策，反映香港未來逐步融入大灣區的大發展藍圖。眾所周知，香港物業供應持續緊絀，是樓價持續高企的原因之一。今次政府大推增加土地供應等措施，相信對本港樓市長遠有着正面健康發展，勢利好用家入市的信心，讓更多人可「安居樂業」。
政府爭取未來10年興建約10萬個私營房屋單位的用地，即均每年約1萬伙，這有助穩定未來私營房屋土地供應。不過，由於發展住宅項目需時，最終未來10年能否提供10萬個單位仍要視乎政府造地進度。基於未來數年私宅落成量不會大幅增加，在供應「按序推進」情况下，相信不會觸發樓價向下調整。
隨着長遠供求失衡的問題可望紓緩，加上最近股市氣氛不穩，相信樓價升幅將會「降溫」，今年全年樓價將下調預測升幅至一成，全年二手住宅成交量將錄得約6萬宗，並料明年成交量可增至約6.5萬宗。
新香港人潛在購買力大
值得一提的是，未來新界區將成為供應重鎮及核心發展地段，尤其是新界西北區一帶，在「財跟基建走」下，料一系列措施將為區內基建及土地拓展「拆牆鬆綁」，未來整體發展及推盤進度亦可望加快，相信新界區樓價升幅有望「跑贏大市」。今次《施政報告》公布後，市場反應正面，相信亦將啟廸未來樓市穩中向好的大方向。其實除本地剛需外，新香港人的潛在購買力亦有助帶動樓市向上。