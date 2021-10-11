布少明：錢跟基建走 新界樓料跑贏

政府爭取未來10年興建約10萬個私營房屋單位的用地，即均每年約1萬伙，這有助穩定未來私營房屋土地供應。不過，由於發展住宅項目需時，最終未來10年能否提供10萬個單位仍要視乎政府造地進度。基於未來數年私宅落成量不會大幅增加，在供應「按序推進」情况下，相信不會觸發樓價向下調整。

隨着長遠供求失衡的問題可望紓緩，加上最近股市氣氛不穩，相信樓價升幅將會「降溫」，今年全年樓價將下調預測升幅至一成，全年二手住宅成交量將錄得約6萬宗，並料明年成交量可增至約6.5萬宗。

新香港人潛在購買力大

值得一提的是，未來新界區將成為供應重鎮及核心發展地段，尤其是新界西北區一帶，在「財跟基建走」下，料一系列措施將為區內基建及土地拓展「拆牆鬆綁」，未來整體發展及推盤進度亦可望加快，相信新界區樓價升幅有望「跑贏大市」。今次《施政報告》公布後，市場反應正面，相信亦將啟廸未來樓市穩中向好的大方向。其實除本地剛需外，新香港人的潛在購買力亦有助帶動樓市向上。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]