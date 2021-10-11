龐寶林：中港股票基金可扭頹勢

撰文 李凱茵

總結年初至今，駿隆指強積金平均錄得負回報0.4%，人均虧損996元。預計第四季應該不會再錄得較大幅度的負回報。全年強積金回報估計只會持平，較樂觀為正回報0.5%，人均最多只會賺1000元左右。

股票基金表現，年初至今9個月，北美股票基金、歐洲股票基金及日本股票基金表現分列首三位，香港股票基金則表現最差，平均負回報9.7%（見表）。

通脹非暫時性 加息周期快臨

聯儲局主席鮑威爾於上月議息會議終確認會於11月宣布減債計劃，龐寶林表示受到「收水」的影響，加上另外三大催化劑，北美股票基金第四季難望樂觀。第一是其債務上限問題，參議院兩黨共識下只延至12月初；第二項利淡因素是赤字問題。美國政府積極推動經濟刺激計劃，但能否成事還看加稅幅度是否達到預期，若最終落實幅度跟預期有落差，則政府是否有足夠彈藥推動刺激方案頓成疑問。

另一個令美股受壓的因素則是自年初開始急升的通脹，龐寶林表示，美國通脹似乎已非聯儲局一再強調的暫時性，那麼到底是屬於中期性的抑或長期性的，將會成為關鍵。受到疫情、供應鏈斷裂、航運費急升等影響，他認為通脹較大機會屬中期性，估計聯儲局正式開始收水後，加息周期會加快到臨。

全球步加息周期 中國反可鬆銀根

相對地，已經累積了很大跌幅的中港股市則估計時機已到。龐寶林表示「機會是跌出來的」，估計港股10月會是先跌後升格局。由於上周恒指在沒有北水支持下試穿23600點不果，估計已短期見底，可以分段入貨。隨後如果美股跌勢急勁，港股或受壓而再跌一輪，惟累積跌幅已深，故相信下跌空間不大。

龐寶林認為10月港股如再跌會是入市機會，原因是他估計年底時內地會進一步放鬆銀根，恒大的債務問題及政府的監管政策會逐步明朗化。年底業績期時，將會見到監管政策實施後幾隻受影響的大型科技股及新經濟股表現如何，到時股份的股值表現也會更加清晰。

同樣地，A股估值亦見便宜，制裁及監管政策因素已反映得七七八八，故中國股票基金亦屬可考慮之列。

現時全球多個國家已步入了加息周期，包括俄羅斯、巴西、韓國等的新興經濟體。不過，中國現行通脹卻只有0.8%，龐寶林表示中國有很大機會放鬆銀根，再次降準。相對地，美國高通脹之下，未來只有「收水、繼而加息」一途。

美債基金「愈買愈跌」宜減持

美國加息預期之下，以美國債券為主的環球債券基金料繼續受壓。「雖然債券基金被歸類為低風險投資，但並不代表不會下跌。」他預計美國債券相關的基金會「愈買愈跌」，故建議減持。若要作低風險選擇或資金避風港，龐寶林建議應選擇貨幣基金或保證基金，或是人民幣債券基金。

第四季的策略方面，龐認為是時候分段增持中、港股票基金。「舊有資金可分兩至三段買入港股基金及中國股票基金，而目前已可作第一階段增持。至於美股基金，如果累積跌幅有十多個巴仙，也可分段吸納。」至於每月供款，則建議繼續投入到中、港股票基金，或回調中的美股基金。

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