聯想最多瀉逾17% 3年最傷

瑞信野村降評級

瑞信的報告指出，撤回申請會對市場產生負面情緒，預料短期股價會向下。該行又指出，聯想集團不斷投資，帶動債務水平上升。集團原先回A上市後，計劃斥資65億元人民幣用於開發新產品、解決方案及戰略投資，相信潛在的支出會加快現金流使用及債務。瑞信把聯想的評級由「跑贏大市」降至「中性」，目標價由13.5元下調至9元。

野村把聯想的評級自「買入」降級至「中性」，目標價維持10元，以反映撤銷決定對其股價造成的壓力。該行指，撤銷上市的決定令聯想集團風險回報正面因素減弱，雖然集團基本面穩健，但要等待其未來上市計劃明朗化。

聯想集團解釋，在向上交所提交申請材料後，考慮到業務規模及複雜程度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，在審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情况後，決定撤回申請。

集團強調，集團業務運營狀况良好，撤回申請將不會對集團的財務狀况造成任何不利影響。