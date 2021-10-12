恒大和生圍項目傳減價求售 市場反應淡

《南華早報》報道引述戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄指出，雖然已問過許多開發商意向，惟他們幾乎都表示，和生圍項目開發周期較長，要賣如此大規模的項目亦較難，因此暫時表態有興趣的發展商不多。

恒大於2019年初自本地發展商恒地（0012）手上以47.05億元收購得該和生圍項目，其後傳出其完成補地價程序，涉資近42億元，意味項目已投資近90億元。惟隨着恒大債務爆煲，傳出集團有意以80億元蝕讓項目。

恒大原計劃將該項目分4期興建，提供268幢洋房，整個項目的總住宅樓面約89.3萬平方呎。當中又會建一間樓面面積近25萬平方呎的「皇宮屋」。

3隻美元債息到期料再延 涉11億

集團債務方面，恒大旗下3批境外債券似乎亦還息無望。恒大昨日（11日）有3隻美元債的利息到期，3隻債券分別為2022年4月、2023年4月及2024年到期美元債，涉及利息合共約1.48億美元（約11.54億港元），惟市場預期恒大境內投資者具有較優先地位，令海外投資者憂慮將蒙受重大損失。