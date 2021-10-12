吉利9月汽車銷量按年跌18%

新能源車銷量按年增83%

上月吉利在內地市場的銷售按年跌19%至9.59萬輛， 出口汽車按年跌1%至8013輛。集團表示，主要由於部分地區疫情和晶片全球供應短缺持續影響集團的交付量。不過，9月銷量中，11,177輛為新能源和電氣化汽車，較去年同期增長約83%，達2019年11月以來的最高月銷量水平。吉利昨日收報22.7元，全日升2.5%。

中升二手車交易量升12%

汽車經銷商中升集團（0881）昨日公布，第三季新車銷量按年跌14%至11.75萬輛，當中豪華品牌新車銷量按年跌13%；二手車交易量按年升12%至3.30萬輛。中升表示，期內銷量下跌主要由於全球半導體晶片短缺導致供應中斷所致，惟這有利「定價條件」。中升預計今年第三季度新車銷量的毛利率及毛利將錄得大幅增長。中升昨收報62.6元，全日升2.9%。

其他大部分車企9月汽車銷售亦錄得跌幅，同是昨日公布產銷報告的東風汽車（0489）和長城汽車（2333），9月總銷量分別按年跌25%和15%，分別達22.18萬輛和10萬輛。上周公布9月數據的廣汽（2238），期內銷量亦按年跌25%。至於比亞迪（1211）則保持高增長，9月銷量按年升九成。