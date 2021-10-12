「中國版IG」小紅書 擬棄美赴港上市

集資額最多77.8億

報道引消息人士指出，相關審議仍在進行中，因此集資規模及上市具體時間仍有可能改變。小紅書在去年的一輪融資中，尋求估值60億美元（約466.8億港元）。據《新浪科技》報道，小紅書回應稱，目前會階段性與資本市場保持溝通，但暫無明確IPO計劃。

較早前市場傳出，內地監管機構對擬到海外上市的中資公司提出新監管要求，任何擁有超過100萬以上的用戶數據的公司，均需接受網絡安全審查，因此小紅書的美國上市計劃被迫暫停。報道又指出，有其他企業同樣考慮把其上市地點從美國遷移至香港，當中包括在內地以貨拉拉品牌營運的本港貨運物流平台Lalamove、中國人工智能晶片初創企業地平線等。

小紅書成立8年，曾強調其名字與毛語錄無關，為中國年輕女性用戶居多的社交媒體平台，用戶多數用以分享其日常生活時刻，主題從護膚到食物和旅行。根據集團數據，截至去年底止，該平台擁有超過1000名員工，而截至去年7月，其月活躍用戶數已超過1億。