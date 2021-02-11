ASM太平洋收購美汽車鏡頭公司 未披露作價

集團表示，對方在行業內屬「實際領導者」，收購有利集團顯著擴大市場，包括全球一級和二級汽車零部件供應商，為自動化和可擴展的端對端相機模組組裝提供整體解決方案。收購仍需待達成慣常成交條件和獲得監管機構批准方可作實。ASM太平洋昨日逆市跌1.8%，報83.65元，見今年新低。

財務總監台星兩邊飛難兼顧請辭

ASM太平洋又表示，是次的收購將有助集團於安全監控、無人機和光學雷達等相關市場尋求新的發展機遇，將業務拓展至一個預期於2025年可達約4.6億美元規模的相關市場。

ASM太平洋上周公布，集團執行董事及首席財務總監周珮芬辭任，昨日進一步披露其離職原因。集團指因為全球疫情，她在公司新加坡總部和台灣家庭之間的定期往返，變得更「具有挑戰性」及「難以維持」，這令她認為無法妥善工作的同時履行家庭義務。