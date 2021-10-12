劉宇亮：科指強勢反彈 醫藥電商看俏

國家取消處方藥網銷限制，加速推進「處方外流」，門診與藥品費享受醫保報銷等政策放開利好；除處方藥外，非醫藥健康類消費品，亦適合於線上銷售；醫藥電商正處於高速發展期，預計行業未來5年複合增長率達到29%，到2030年市場規模有望超1.5萬億。

取消處方藥網銷限制 利醫藥電商

由於健康產品線上銷售與普通消費品在線銷售模式類同，本身有平台零售業務的公司可借助強大流量，提升公司健康產品的線上滲透率。同時亦可自建生態圈，如阿里健康（0241）旗下的《醫知鹿 》健康百科，是一款手機上查詢使用的醫學知識圖譜，提供醫學知識和治療方案，同樣增加醫藥電商的流量。

中國智慧醫療投入，佔醫院收入的比例僅有0.5%，在醫療 AI領域的技術水平不斷提升下，潛在增長空間巨大。恒生科指由10月初低位反彈了一成，當中中國醫藥電商分別反彈了14至18%不等，在股價已足夠反映負面因素下，值得作中線部署。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]