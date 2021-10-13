中紀委巡查一行兩會等21金融機構 《華爾街日報》：調查國企與恒大滴滴螞蟻交易

明報記者 陳偉燊

雖然傳出中央派員巡查多家金融機構，但內銀及保險股昨日股價多未見太大波動，當中除農行（1288）微跌0.37%外，中行（3988）、建行（0939）及工行（1398）股價均見微升；內險股方面，中國人壽（2628）跌0.73%，人保（1339）微升0.4%。

為期兩個月 歡迎各界舉報

中紀委自10月10日開始陸續宣布進駐21間國營金融及監管機構巡查，當中包括五大國有銀行、四大國營資產管理公司、兩大證券交易所、兩大國營保險公司、兩家政策銀行等，召開巡視黨委工作動員會。根據新聞稿，巡視組將在有關機構工作約兩個月，受理信訪至12月15日。受理來信、來電及來訪的重點，是關於違反政治、組織、廉潔、群眾、工作和生活紀律等方面的舉報和反映。

《華爾街日報》就引述消息人士報道，今次中紀委大規模巡查是應習近平要求進行，當中重點調查國有銀行、投資基金和金融監管機構等，是否對民營企業變得「過於友好（too chummy）」，特別是幾家近月備受監管機構打擊的企業，包括深陷負債危機的恒大、滴滴及阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團。據報，恒大主要貸款方之一的中信集團亦是受查機構之一，該公司未作回應。

重點查投資是否對國家有利

報道提到，是次審查由中國最高反腐機構牽頭，涉及25家機構，並提到中紀委正在審查這些機構的貸款、投資和監管記錄檔案，並引述知情人士稱，審查其中一個關鍵問題是當中涉及的投資，到底是對國家有利，抑或只有少數個人獲益。知情人士稱，這些被懷疑不正當交易的企業或受正式調查，隨後還可能被起訴。

永裕證券研究部總經理謝明光表示：「在傳出內地監管機構巡視及跟進金融機構與恒大、滴滴及螞蟻集團的關係後，影響到昨天市場氣氛，但是因為內地金融或內銀股佔大市指數比重不及科網股，未致影響大市太大。」此前包括內銀等金融類股份股價表現本已呆滯，這與該等機構可能涉足內房貸款，甚至保險機構可能涉足與內房相關的表外金融產品有關。