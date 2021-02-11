ATM回吐 恒指失25000關

截至昨晚11時，恒指夜期報24,968點，高水5點。

若8號或以上颱風信號在今早7時前解除，今天港股將如常交易，否則會按信號解除的時間而延遲，甚至取消。

舜宇出貨量跌 瑞信削目標價至250元

港股通昨日淨流入20.78億元，騰訊（0700）和美團（3690）各有8.62億元和4.3億元淨買入，不過兩者過去數日已累積不少升幅，昨日分別跌2.58%和3.03%，連同阿里巴巴（9988）跌3.87%，「ATM」合共拖累恒指206點。昨日科指亦受累下跌3.18%，收報6199點。

舜宇光學（2382）周一收市後公布，9月手機鏡頭和車用鏡頭出貨量，均年按減少21%，昨日股價跌4.17%。瑞信發表報告指出，Android手機面對iPhone競爭，出現季節性較弱的補貨表現，預期10月數據的趨勢大致相同，反映需求下跌。舜宇目標價被削6.37%至250元，評級維持「跑贏大市」。另外，中國平安（2318）在上周三（6日）被摩根大通減持，套現7.92億元，昨日股價跌5.18%至56.75元，為表現最差藍籌。

分析：靠三大科網股 市况不健康

第一上海首席策略師葉尚志指出，早前恒指上升靠三大科網股支持，其他成分股未有跟隨向上，認為市况不算差但亦不太健康。市場關注中美經濟復蘇似乎減慢，聯儲局亦削減量寬在即，美國2年和5年國債債息急升令市場關注聯儲局削減量寬步伐，投資者對大市觀望。