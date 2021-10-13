恒生前一姐鄭慧敏病逝 周五舉行安息禮拜

恒生第3名女CEO 祈耀年讚不可多得

鄭慧敏終年57歲，其安息禮拜將於本周五（15日）舉行。鄭慧敏為恒生第三名女性副董事長兼行政總裁，於2017年7月接替李慧敏上任。去年7月，恒生表示鄭慧敏因身體情况接受治療，但當時強調她仍可繼續履行職務。至今年5月，鄭慧敏短暫休假3個月。今年8月，恒生宣布鄭慧敏辭任執行董事、副董事長兼行政總裁，並調回匯豐，時任匯豐香港區行政總裁施穎茵接任為恒生執行董事兼行政總裁。

鄭慧敏加入恒生前，為匯控集團總經理及匯豐集團環球零售銀行業務主管；她於2000年加入匯豐，曾出任亞太區市場推廣主管、香港個人理財服務主管、亞太區零售銀行及財富管理業務主管等職務。匯豐表示，鄭慧敏服務集團22年，在推動零售銀行業務發展方面，擔當非常重要角色，由擁抱科技、強化銀行的數碼實力，至提升客戶的服務體驗，她一直繼往開來，功不可沒。