受惠第二期消費券 一田百貨生意增13%

黃思麗表示，撇除裝修及新店因素，集團今年首9個月整體零售額按年仍錄輕微跌幅，而較2019年則有個位數升幅。她續稱，隨着大埔、荃灣等兩家分店完成裝修並重新營業，目標今年全年整體營業額可追平去年數字，其中百貨部分有望跑贏去年，惟超市業務收入與去年相比仍有一段距離，目前維持觀望態度。

物流成本上升成挑戰

不過，黃思麗指出，近月物流成本上升，其中貨運費用、時間等多方面「十分有挑戰」，相信未來相關挑戰持續。

一田超市大埔超級城分店面積逾25,340方呎；店舖斥資近4100萬元優化，自今年6月起裝修近4個月，將於今日以全新面貌登場，店內新增鮮魚、肉類等新鮮食品檔口，另引入大阪街頭小吃、新鮮即製和食便當等八大美食專櫃。黃思麗預期，大埔一田超市重開後將可按年錄5%至8%營業額增長。荃灣廣場分店則計劃下月中開幕。