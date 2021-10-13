受惠第二期消費券 一田百貨生意增13%
文章日期：2021年10月13日
【明報專訊】政府第二期電子消費券於本月初發放，一田百貨行政總裁黃思麗表示，10月首個星期，集團旗下百貨部整體營業額按年升13%，當中以電器及嬰兒用的生意額增長較為顯著；惟由於去年同期高基數、堂食限聚令放寬等因素帶動下，超市部分仍然受壓，按年錄得個位數跌幅，惟較2019年仍有個位數升幅。
黃思麗表示，撇除裝修及新店因素，集團今年首9個月整體零售額按年仍錄輕微跌幅，而較2019年則有個位數升幅。她續稱，隨着大埔、荃灣等兩家分店完成裝修並重新營業，目標今年全年整體營業額可追平去年數字，其中百貨部分有望跑贏去年，惟超市業務收入與去年相比仍有一段距離，目前維持觀望態度。
物流成本上升成挑戰
不過，黃思麗指出，近月物流成本上升，其中貨運費用、時間等多方面「十分有挑戰」，相信未來相關挑戰持續。
一田超市大埔超級城分店面積逾25,340方呎；店舖斥資近4100萬元優化，自今年6月起裝修近4個月，將於今日以全新面貌登場，店內新增鮮魚、肉類等新鮮食品檔口，另引入大阪街頭小吃、新鮮即製和食便當等八大美食專櫃。黃思麗預期，大埔一田超市重開後將可按年錄5%至8%營業額增長。荃灣廣場分店則計劃下月中開幕。