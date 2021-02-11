IMF下調全球經濟增長預測 指各國疫苗接種進度差異大 阻復蘇

明報記者 歐陽偉昉

發達經濟體的GDP預測大多被下調，其中，IMF把美國今年經濟增長預測削1個百分點至6%，德國、日本、英國等亦被下調；發展中國家方面，IMF把中國內地經濟增長預測下調0.1個百分點至8%（見表）。

內地GDP預測下調0.1個百分點至8%

IMF研究部門主管Gita Gopinath表示，全球經濟復蘇動力持續但已經減弱，新冠病毒變種延遲了回復常態的時間。疫情令全球供應被擾亂的時間較預期為長，影響美國、德國等部分先進國家近期經濟前景。疫情反彈令低收入發展中國家展望下調，也是今年經濟增長展望被下調的原因。

Gita Gopinath警告，發展中國家獲分配疫苗落後於發達國家（見圖），將使兩者復蘇出現差距，發達國家可望在明年回到疫情前經濟水平，並在2024年較疫前超越0.9%，但中國以外的發展中國家，經濟水平在2024年仍較疫前落後5.5％。

原材料價格上升和供應鏈受損，美國和部分發展中國家的通脹近期高企。IMF認為，通脹升溫的風險正在增加，一旦發生供需失衡的時間較預期為長，將導致物價長期承受上升壓力，或使央行需要以快過預期的速度收緊貨幣政策。雖然IMF預期，價格壓力會在明年放緩，惟受疫情發展、供應鏈受阻的時間等因素影響，令通脹預期面臨更大不確定性。

原材料價升供應鏈受損 美通脹高企

隨着經濟風險增加，令央行權衡政策變得更複雜，IMF認為，即使收緊貨幣政策會拖慢就業復蘇，央行也應該要在通脹壓力上升前進行，只要通脹控制在低於央行目標水平，仍可保持較寬鬆貨幣政策。若央行為等待就業市場復蘇，容許通脹升溫，將會影響政策框架可信度，產生更多不明朗，影響私人投資，令就業復蘇更為緩慢。

IMF預期2022年中國內地經濟增長為5.6%，較7月報告下調0.1個百分點，主要因為內地的公共投資縮減較預期為大。此外，IMF預期香港今年經濟增長為6.4%，較4月份的報告上調2.1個百分點，明年經濟預期為3.5%。