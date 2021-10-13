德勤看好汽車半導體 料增速達14.3%

德勤中國半導體行業主管合伙人陳頌預料，汽車半導體有望成為半導體行業內發展最快的領域，預計增速高達14.3%，年收入將從2020年的387億美元增加到2025年的755 億美元。

德勤的報告指出，隨着對半導體的需求從消費端擴大至企業端，預計2030年全球半導體產值將突破1萬億美元，而亞太半導體市場在全球的比例將達到62%；未來10年將轉向「消費端+企業端」雙驅動模式，並主要由5G、人工智能和物聯網等數碼技術推動需求。

料2030年全球半導體產值破1萬億美元

德勤中國科技行業主管合伙人廉勳曉指出，按收入計，排名全球前15名的半導體企業中，亞太地區企業佔5席，顯示亞太地區的市場主導地位。未來10年，預計韓國將加大對人工智能和5G相關產品的研發投入；日本將大力發展中下游產業；中國內地將努力實現自給自足；台灣將繼續重塑其科技生態系統，發展可持續綠色半導體。