聯儲局副主席鞏固「收水」預期 美股早段窄幅上落
文章日期：2021年10月13日
【明報專訊】能源及原料等價格高企，令通脹持續的擔憂加劇。聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）昨表示，聯儲局幾乎實現就業目標，以推進減少買債的計劃，其言論鞏固了聯儲局最快下月開始「收水」的預期。不過，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）警告，經濟增長停滯而通脹上升的「滯脹」（Stagflation）狀况將持續幾季，預計美國核心個人消費支出（PCE）價格指數，將在明年保持於3%以上。他預期，若經濟增長放緩，並出現類似2018年第四季的拋售，聯儲局可能「臨陣退縮」（wimp out），推遲完成「收水」或加息的時間表。美股三大指數早段窄幅上落。
末日博士警告滯脹將持續幾季
魯比尼說，供應鏈瓶頸和勞動力短缺，正推動核心通脹和整體通脹大幅上升，損害經濟增長，這對各央行來說是非常艱難的困境，如果經濟增長放緩，聯儲局將「最終變鴿派」。他說，如果聯儲局採取鴿派，而通脹趨於動盪，美國國債孳息率將進一步攀升，因為投資者會消化通脹風險溢價。投資者將透過沽空長期債券，對冲通脹上升的風險。
國際貨幣基金組織（IMF）表示，新冠變種病毒擴散、供應鏈緊張及通脹加快等威脅環球經濟增長的風險增加，估計今年全球經濟增長為5.9％，較7月的預測下調0.1個百分點。IMF對明年全球經濟增長預測，維持在 4.9%。
此外，歐洲及新西蘭牛奶產量不足，引致全球牛奶短缺。脫脂奶粉期貨價格周一達到每百磅135美仙，創2014年8月以來的7年新高。