「女股神」警告中國收緊監管 或致全球經濟放緩

直斥中國政策制定者「開始玩火」

Cathie Wood在一場網絡研討會上表示，中國近期對遊戲、教育、金融公司等行業進行打壓，增加政策失誤導致經濟急遽放緩的可能性，並拖累大宗商品價格和經濟增長，波及全球經濟。

旗艦基金近月拋售騰訊等中資股

她認為，中國的政策制定者開始玩火，並稱將會在半年後回顧這時期，或會說「這不是很明顯，中國將出現重大且出乎意料的經濟放緩嗎？」。Cathie Wood旗下旗艦基金Ark Innovation規模達197億美元，是美國去年表現最好的基金之一，但近月一直在拋售騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、京東（9618）及比亞迪（1211）等中資股。她重申看好特斯拉（Tesla），雖然乘用車銷量按年下跌17%，但該公司上月在中國的銷量仍然強勁。

對於市場憂慮通脹問題，她表示，在商品價格下跌、美國稅收政策未有定案等因素下，市場反而應關注通縮問題。